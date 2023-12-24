الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لمزاملة رونالدو.. مودريتش يقترب من الانضمام إلى النصر السعودى

رونالدو ومودريتش
رونالدو ومودريتش

لا يزال الحديث مستمرًا بشأن مستقبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الكرواتي، صاحب الـ38 عامًا، رفقة ريال مدريد في صيف 2024 المقبل بعد نهاية الموسم الجاري.

مودريتش يحسم موقفه بشأن مستقبله مع ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، نقلًا عن موقع  "todofichajes"، فإن لوكا مودريتش حسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدماته.

وأكد الموقع، أن مودريتش أبلغ إدارة ريال مدريد، منذ عدة أسابيع، بقرار رحيله عن الفريق بعد نهاية الموسم، وخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر في مسيرته الكروية.

وأضافت التقارير الصحفية، أن مودريتش ينوي الانتقال إلى الدوري السعودي، بعدما توصل لاتفاق مع إدارة نادي النصر، ليُزامل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ساهم في إقناعه بالانضمام إلى صفوف العالمي.

وأشار الموقع، إلى أن نادي إنتر ميامي الأمريكي أبدى رغبته في التعاقد مع مودريتش، ولكن اللاعب فضّل الانتقال إلى النصر السعودي للعب بجوار رونالدو، زميله السابق في ريال مدريد.

ونوّهت الصحيفة، بأن مودريتش قد يحصل على ما يقرب من 30 مليون يورو سنويًا في حال تعاقده مع فريق النصر السعودي.

وشارك مودريتش أساسيًا في 10 مباريات فقط مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، بواقع 7 مباريات في الدوري الإسباني و3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، في حين لعب أساسيًا في الموسم الماضي في 21 لقاء.

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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

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