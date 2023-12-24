فيتوريا يكشف أسباب ضم فتوح وصبحى.. واستبعاد الشحات وعاشور وحامد

كشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، العديد من الأمور المتعلقة بلاعبي الفراعنة خلال الفترة الماضية.

كما تحدث عن السر وراء قراره باختيار محمود حمادة لاعب وسط المصري البورسعيدي ومروان عطية لاعب الأهلي.

وقال فيتوريا في تصريحات تليفزيونية: "جاء اختياري للاعب محمود حمادة لكونه يمتلك خصائص أريدها من لاعب الوسط الذي يلعب من ناحية اليسار ليقوم بتأمين تقدم محمد حمدي الظهير الأيسر من أجل الهجوم".

وأضاف: "كنا نبحث عن لاعبين وسط لديهم القدرة على قراءة المباريات بشكل جيد، ولذلك قررنا ضم مروان عطية؛ لأنه يعرف جيدًا اللحظة المناسبة التي يرفع فيها مستوى اللعب أو تعطيل اللعب بخطأ تكتيكي".

وواصل حديثه: "من الصعب على أي نادٍ في أوروبا التعاقد مع لاعب من الدوري المصري عمره 24 عامًا؛ لأن أي لاعب يذهب إلى أوروبا يحتاج إلى وقت للتأقلم".

وبسؤاله عن السبب وراء ضم فتوح ومحمد صبحي رغم إيقافهما من الزمالك، قال: "القرار الذي صدر من الزمالك كان التحقيق مع الثنائي، وأنا لم أعلم نتيجة تلك التحقيقات، وضم الثنائي كان قرارًا فنيًا في الأساس ولا علاقة له بما يحدث بين اللاعبين والنادي".

أما بخصوص استبعاد الشحات وإمام عاشور وطارق حامد عقب مباراة جيبوتي، فقد قال: "رأيت رد فعل من الثلاثي لا يناسب على الإطلاق اللاعب المصري الذي أحترمه، لكن عندما أرى التعرض لهذا الاحترام لابد أن أتخذ القرار المناسب".

وشدد فيتوريا على أن جميع اللاعبين لديهم فرصة الاستدعاء لمنتخب مصر في البطولة الأفريقية.

وعلّق على قرار اعتزال طارق حامد قائلًا: "هو قرار شخصي لأي لاعب ولا يمكنني التدخل فيه".

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