استعدادا لـ"كان 2023".. منتخب مصر يواجه تنزانيا وديا 7 يناير

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير المقبل بالقاهرة، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل وتستمر حتى 11 فبرابر من العام ذاته.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وتشهد النسخة المقبلة من “كان 2023”، مشاركة 24 منتخبا، مقسمين على ست مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

مجموعات “كان 2023”

المجموعة الأولى.. كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال القاري، وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية، ونيجيريا.

المجموعة الثانية.. غانا والرأس الأخضر، والمنتخب الوطني الأول وموزمبيق.

المجموعة الثالثة.. السنغال المتوج بالنسخة الأخيرة، وجامبيا والكاميرون، وغينيا.

المجموعة الرابعة.. بوركينا فاسو وموريتانيا، والجزائر وأنجولا.

المجموعة الخامسة.. تونس ونامبييا، ومالي وجنوب إفريقيا.

المجموعة السادسة.. المغرب وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وتمتلك مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب، يليها منتخب الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم منتخب غانا ثالثا برصيد 4 بطولات، ونيجيريا 3 بطولات.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب السنغالي، قد نجح في التتويج بالنسخة الأخيرة من بطولة الأمم الإفريقية، والتي أقيمت في الكاميرون “يناير 2022”، على حساب الفراعنة عن طريق ضربات الجزاء (4/2)، لتكون الأولى في تاريخه.