منتخب مصر يحافظ على المركز 33 عالميًا والخامس إفريقيًا في تصنيف "فيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات، والذي لم يشهد سوى تغييرات طفيفة على مستوى الترتيب.

يأتي ذلك قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار، المُقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 13 فبراير المقبلين.

منتخب مصر يحافظ على المركز 33 عالميًا والخامس إفريقيًا

وشهد تصنيف "فيفا" الشهري، حفاظ منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، على تواجده في المركز 33 في التصنيف العالمي للمنتخبات.

وعلى مستوى قارة إفريقيا، يحافظ منتخب مصر الأول أيضًا على مركزه الخامس إفريقيًا، خلف منتخبات المغرب والسنغال وتونس والجزائر على الترتيب.

في حين واصل منتخب المغرب تصدر قائمة المنتخبات الإفريقية في التصنيف، والتواجد في المركز الـ13 عالميًا.

ترتيب أفضل 11 منتخبًا إفريقيًا في تصنيف فيفا

1- منتخب المغرب (13 عالميًا)

2- منتخب السنغال (20 عالميًا)

3- منتخب تونس (28 عالميًا)

4- منتخب الجزائر (30 عالميًا)

5- منتخب مصر (33 عالميًا)

6- منتخب نيجيريا (42 عالميًا)

7- منتخب الكاميرون (46 عالميًا)

8- منتخب كوت ديفوار (49 عالميًا)

9- منتخب مالي (51 عالميًا)

10- منتخب بوركينا فاسو (57 عالميًا)

11- منتخب غانا (61 عالميًا)

لمطالعة التصنيف كاملًا لكافة المنتخبات. اضغط هنا.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، رفقة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا.

منتخب الأرجنتين يحافظ على صدارة تصنيف المنتخبات

وعلى صعيد المنتخبات الأوروبية، فإنه لم يشهد أي تغييرات، حيث يواصل منتخب الأرجنتين تصدره للترتيب العالمي، متفوقًا على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني في التصنيف، يليه منتخب إنجلترا ثالثًا، ثم بلجيكا رابعًا، وتراجع منتخب البرازيل للمركز الخامس.

ترتيب أفضل 10 منتخبات أوروبية في تصنيف فيفا

1- منتخب الأرجنتين

2- منتخب فرنسا

3- منتخب إنجلترا

4- منتخب بلجكيا

5- منتخب البرازيل

6- منتخب هولندا

7- منتخب البرتغال

8- منتخب إسبانيا

9- منتخب إيطاليا

10- منتخب كرواتيا