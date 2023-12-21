الأهلي بالقميص الأسود في مواجهة أوروا بكأس العالم للأندية

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأوروا الياباني الذي أقيم اليوم، باستاد الأمير عبدالله الفيصل؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدا الجمعة، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وحضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري، واللواء علاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي أوروا الياباني، بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأسود والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق أوروا الياباني طاقمًا مكونا من القميص الأحمر والشورت الأبيض بينما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

ويلتقي الأهلي مع أوروا الياباني في الرابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث بطولة كأس العالم للأندية.

بعثة الاهلى تلبى دعو القنصل المصري في السعودية

حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حرصت على تلبية دعوة القنصل العام المصري في جدة، أحمد عبد المجيد، على العشاء على هامش مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

واستقبل القنصل المصري وفد النادي الذي جاء على رأسه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، في حضور الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، ودار حديث ودي حول استعدادات الفريق لمواجهة أوروا الياباني في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية بالبطولة.

ومن جانبه حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، على توجيه الشكر إلى القنصل العام المصري بجدة على دعوته الكريمة، مؤكدين أن النادي الأهلي يثمن الجهود الكبيرة التي قام بها منذ اليوم الأول لتسهيل مهمة الفريق، وكذلك توفير كافة سبل الراحة للجماهير خلال المباريات التي خاضها الفريق.

وشدد الخطيب على أن الخارجية المصرية قامت بجهود كبيرة وكان لها دور ملموس في توفير الأجواء المناسبة للبعثة طوال فترة إقامتها في السعودية.

وفي ختام الزيارة، قدم الكابتن محمود الخطيب درع وعلم وفانلة الفريق إلى القنصل العام المصري في جدة السفير أحمد عبد المجيد، والسفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية السابق، والقنصل التجاري أسامة باشا، والأستاذ فوزي الزامل مدير مكتب القنصل العام، ومحمد فايز الغباري مدير المراسم، وتغريد خضر سكرتيرة القنصل العام المصري في جدة، تقديرًا لجهودهم الكبيرة مع البعثة طوال الأيام الماضية، بجانب كل من الدكتور سعيد يحيى رئيس الجالية المصرية في المنطقة الغربية، وعبد الوهاب توفيق نائب رئيس الجالية المصرية في المنطقة الغربية..