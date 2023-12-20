الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. تغريم الأهلى مليون جنيه بعد اعتذاره عن كأس الرابطة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة ردًا رسميًا  للنادي الأهلي بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة موسم 2023-2024.

ونشرت رابطة الأندية، بيانًا رسميًا أكدت فيه أنه طبقًا للمادة 59 من لائحة المسابقات ونظام وشروط كأس الرابطة 2023-2024 فإنه إذا اعتذر نادٍ عن عدم الاشتراك في مسابقة كأس الرابطة قبل إجراء قرعة البطولة يتم خصم مبلغ وقدره مليون جنيه مصري قيمة مشاركة النادي في بطولة دوري نايل.

وجاء البيان كالتالي: "أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة ردًا رسميًا لنادي الأهلي بعد أن استلمت خطابًا يُفيد باعتذار الفريق الأول لكرة القدم عن عدم خوض بطولة كأس رابطة الأندية الموسم الجاري 2023 - 2024".

"أنه طبقًا للمادة 59 من لائحة المسابقات ونظام وشروط كأس الرابطة 2023-2024 فإنه إذا اعتذر نادٍ عن الاشتراك في مسابقة كأس الرابطة قبل إجراء قرعة البطولة يتم خصم مبلغ وقدره مليون جنيه مصري وذلك قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري المصري".

واعتذر الأهلي عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة بسبب كثرة المباريات المتلاحقة التي يخوضها الفريق في البطولات المختلفة.

اقرأ أيضًا.. رسميًا.. الأهلى يعتذر عن عدم المشاركة فى كأس الرابطة

الأهلى يعتذر عن عدم المشاركة فى كأس الرابطة

قرر مجلس إدارة نادي الأهلي، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في ظل ضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم، ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة.

كما درس المجلس الاستعانة بعدد من عناصر فرق الشباب والناشئين، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم، إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في نفس الوقت.

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