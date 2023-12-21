يورجن كلوب: قدمنا أداءً مميزًا أمام وست هام.. ومواجهة أرسنال صعبة

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادته البالغة بفوز فريقه أمام وست هام يونايتد في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على وست هام يونايتد بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وبذلك ضرّب فريق ليفربول موعدًا ناريًا مع فولهام، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

كلوب يتحدث عن فوز ليفربول بخماسية أمام وست هام

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تصريحات يورجن كلوب، الذي قال:"كانت مباراة رائعة، ونحن كنا شجعانًا ورائعين في كل شيء، نجحنا في استعادة الكرة والسيطرة على مجريات اللقاء".

وأضاف:"الأمر لم يكن سهلًا أن تفوز بخماسية على فريق بقوة وست هام، ولكننا نجحنا في ذلك"، متابعًا:"نأمل في تكرار الأمر أمام أرسنال في المباراة المقبلة، كل فريق لديه فرص متساوية للفوز".

وعن تألق اللاعبين، أشاد كلوب:"سوبوسلاي وكورتيس جونز، ثنائي وسط الملعب، قدما أداءً مميزًا للغاية، كذلك أرنولد وإليوت وكوانساه وجوميز، نحن محظوظون بهؤلاء اللاعبين جميعًا".

وعن هدف محمد صلاح، قال كلوب:"إنه لاعب رائع ومميز حقًا، ووجوده يصنع الفارق في جميع المباريات".

وعن مواجهة أرسنال المقبلة، قال:"نحن نشعر بالرضا الآن، وسنركز بكل قوة على مواجهة أرسنال المرتقبة، ستكون مواجهة صعبة بالتأكيد".

وتابع:"سنواجه فريقًا قويًا بدنيًا وذهنيًا وفنيًا، لقد تطوروا بشكل كبير، خاصةً في وسط الملعب، وديكلان رايس أضاف الكثير للفريق".

وواصل: "بينما نحن لسنا فريقًا كاملًا الآن. رغم أننا عدنا للمسار الصحيح من حيث النتائج"، مضيفًا: "رغم ذلك نأمل في مواصلة نغمة الانتصارات، واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي".

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام أرسنال، في قمة نارية على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات بطولة الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط.