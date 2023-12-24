فيتوريا يضع روشتة لتطوير الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة

وضع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بعض النقاط التي ينبغي العمل على إصلاحها من أجل تطوير الكرة المصرية في المستقبل.

وقال فيتوريا، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: " ينبغي البدء في العمل على تطوير الكرة في مصر في أسرع وقت ممكن وإلا لن تتطور اللعبة في المستقبل".

وأضاف المدرب البرتغالي: "ينبغي أن يتم الموافقة على احتراف أي لاعب يتلقى عرضًا من أحد الأندية الأوروبية مثلما يحدث في نيجيريا وغانا".

وتابع: "في مصر هناك 3 أندية تدفع الكثير من الأموال إلى اللاعبين واللاعب هنا يتعامل على أنه ملك اللعبة".

وأكمل: "ينبغي العمل على تحسين المستوى الذهني للاعبين في مصر، ثم الموافقة على عروض احترافهم في أوروبا".

كما شدد على ضرورة تحسين ملاعب كرة القدم في مصر وملاعب التدريبات ومستوى التدريبات الخاصة الخاصة بالناشئين، وإعداد المدربين، والعمل مع اللاعبين منذ عمر 5 سنوات.

وأتم تصريحاته قائلًا: " بعد 5 سنوات لن يكون هناك محمد صلاح والنني، ولذلك لابد من تسجيع اللاعبين على الاحتراف من الآن".

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منتخب مصر يواجه تنزانيا وديا 7 يناير استعدادًا لأمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير المقبل بالقاهرة، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار، وتنطلق 13 يناير المقبل، وتستمر حتى 11 فبرابر من العام ذاته.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وتشهد النسخة المقبلة من "كان 2023"، مشاركة 24 منتخبًا، مقسمين على ست مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات.