السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفاوضات متقدمة من ريال مدريد لضم الفرنسى رافاييل فاران

فاران
فاران

أشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن ريال مدريد في مفاوضات متقدمة مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضم الفرنسي رافاييل فاران خلال يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن العلاقة بين إدارتي ريال مدريد ومانشستر يونايتد جيدة جدًا، وهذا ما سيُسهل المفاوضات من أجل فاران.

يأتي اهتمام الملكي بضم فاران بعد كم الإصابات التي ضربت صفوف الملكي في دفاعه، خاصًة بعد إصابة ديفيد ألابا بالرباط الصليبي، حيث تبقى مدافع وحيد في القائمة وهو أنطونيو روديجير.


فاران يحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد

 

وذكرت تقارير صحفية أن رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد اتخذ قرارًا بشأن مستقبله مع الفريق الإنجليزي.

صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" أكدت، يوم الإثنين، أن اللاعب الفرنسي قرر البقاء مع مانشستر وعدم الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الشتوي.

وقالت إن اللاعب الفرنسي عازم على الاستمرار أطول فترة ممكنة مع "الشياطين الحمر" ما لم تقرر إدارة النادي الاستغناء عن خدماته.

فاران، المنضم إلى يونايتد صيف 2021 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وجد نفسه خارج حسابات المدرب في المباريات الأخيرة.

وزعمت تقارير أن علاقة المدرب الهولندي والمدافع الفرنسي شهدت توترًا كبيرًا، قبل أن يؤكد تين هاج في مؤتمر صحفي أن هذه التقارير مجرد شائعات، مؤكدًا أن استبعاد فاران جاء لأسباب فنية بسبب قوة المنافسة بين لاعبي يونايتد.

وتردد أن بايرن ميونخ الألماني على استعداد لدفع نحو 25 مليون يورو للاستفادة من خبرات فاران.

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