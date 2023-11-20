سكاي سبورتس: بايرن ميونخ يراقب رافاييل فاران تمهيدًا لضمه

أكدت تقارير إعلامية، الاثنين، أن نادي بايرن ميونخ الألماني مهتم بالتعاقد مع الفرنسي رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الفترة المقبلة.

وخرج فاران من حسابات الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، حيث تراجع ليصبح خيارًا رابعًا في دفاع الفريق على حساب هاري ماجواير وجوني إيفانز.

بحسب شبكة “سكاي سبورتس” فإن بايرن ميونخ يُفكر في ضم المدافع البالغ من العمر 30 عامًا، حيث جرت مناقشات داخلية بالفعل.

وأوضح التقرير أن الأمر قد يبدو غير واقعيًا بسبب راتب اللاعب المرتفع، لكنه سيظل تحت المراقبة بالنسبة للنادي البافاري في الأسابيع المقبلة.

وأردفت الشبكة أن بايرن ميونخ تم إعلامه من مانشستر يونايتد، أن مغادرة فاران في الشتاء ممكنة، فيما يُقدر اللاعب بمبلغ 20 إلى 30 مليون يورو.

وتابع التقرير أن الإعارة ليس خيارًا في الوقت الحالي، في الوقت الذي يتقاضي فيه فاران راتبًا يفوق الـ 17 مليون يورو.

ويبحث بايرن ميونخ عن تدعيم دفاعه، في ظل تواجد 3 أسماء متاحة فقط في قلب الدفاع، ألا وهم دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، ماتياس دي ليخت، مع العلم بأن الأخير يُعاني من إصابة في الركبة.