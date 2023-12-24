الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر المصرى.. منافسة مصرية بين 4 أندية على الأراضى الإماراتية

السوبر المصرى
السوبر المصرى

تترقب الجماهير المصرية انطلاق مباريات بطولة السوبر المصرى فى شكلها الجديد غدًا الإثنين، على ملعب محمد بن زايد في مدينة  أبوظبي الإماراتية، بحثًا عن المنافسة والمتعة الكروية التى تحدث كل عام على الملاعب الإماراتية.

وكان مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الكرة والشركة الراعية، قد أعلنت عن تغيير شكل بطولة السوبر المصرى لتقام بين 4 أندية بدلًا من ناديين فقط، في أبوظبي لمدة 4 مواسم تواليًا.

وتنطلق مباريات الدور نصف النهائي، غدًا الإثنين، بمواجهة بيراميدز وفيوتشر، ثم بعدها مباشرة تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وذلك حسب القرعة التي أقيمت في وقت سابق بالقاهرة، على أن تقام مباراتا النهائى وتحديد المركز الثالث يوم 28 ديسمبر الجارى.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن قيمة الجوائز المالية، حيث يحصل الفائز باللقب على 250 ألف دولار، والوصيف 125 ألف دولار، و75 ألف دولار لصاحب المركز الثالث، و50 ألف دولار للمركز الرابع.

وتم حرمان نادى الزمالك من المشاركة فى هذه النسخة، بسبب انسحابه من النسخة الأخيرة، حيث شارك بيراميدز فى المباراة بديلًا للزمالك في مواجهة الأهلي.

ويسعى فريق بيراميدز لحسم تذكرة التأهل للمباراة النهائية على حساب فيوتشر، حيث يملك بيراميدز أفضلية نسبية على فيوتشر، قياسًا بما يحققه خلال السنوات الماضية، إلا أن الكفة تكاد تكون متساوية فى ظل طموح فريق فيوتشر.

ويضم فريق بيراميدز العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة التي لعبت لفرق وتوجت ببطولات سواء مع الأهلي أو الزمالك والمنتخب الوطنى مثل أحمد فتحي، رمضان صبحي، شريف إكرامي، عبدالله السعيد، علي جبر، أحمد الشناوي، بجانب المغربيين وليد الكرتي، ومحمد الشيبي.

فى الوقت نفسه، يسعى فيوتشر لاستغلال تراجع الأداء في بيراميدز إلى تحقيق المفاجأة، والفوز والتأهل لنهائي البطولة.

فيما يدخل الأهلي مواجهة سيراميكا كليوباترا، منتشيًا بالبرونزية الرابعة لكأس العالم للأندية التى حققها قبل أيام قليلة، رغم أن الأحمر يعاني من الإجهاد الشديد، حيث خاض 3 مباريات قوية في أقل من 10 أيام، وبذل لاعبوه مجهودًا كبيرًا قبل 48 ساعة في مباراة أوراوا الياباني، لانتزاع البرونزية في المباراة التي أقيمت بملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وقرر الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، غلق ملف الاحتفالات ببرونزية المونديال، وخاض الفريق تدريبًا وحيدًا بالعاصمة أبوظبي، وسيعتمد كولر على المحاضرات النظرية لتجهيز لاعبيه لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

فى الوقت الذى وصل سيراميكا كليوباترا مبكرًا إلى أبوظبي للدخول في معسكر مغلق، طمعًا فى تحقيق مفاجأة أمام الأهلى.

ويعول مدربه أيمن الرمادي، الذي يعرف الأجواء الإماراتية جيدًا لسابق تدريبه بالدوري الإماراتي، على خبرات لاعبيه، خاصة رباعي الأهلي السابق الجزائري أحمد القندوسي، سعد سمير، محمد شكري، وأحمد رمضان بيكهام، في مواجهة الفريق "الأحمر".

اتحاد الكرة السوبر المصرى بطولة السوبر الاهلى بيراميدز

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