السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر المصري| المدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي يستقبل بعثة الأهلي

استقبال بعثة الأهلي
استقبال بعثة الأهلي في أبو ظبي

استقبل سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليالتي وصلت إلى الإمارات، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص سهيل العريفي على استقبال بعثة الأهلي التي وصلت إلى مطار أبو ظبي مساء اليوم السبت،  
ورحب بمسئولي النادي وكذلك الجهاز الفني واللاعبين، وقدم للجميع التهنئة بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة فريق الكرة إلى مطار أبو ظبي في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين القادم.

اقرأ أيضا.. كولر: بداية الموسم كانت قاسية على الأهلى

الاهلى مجلس أبو ظبي الرياضي السوبر المصرى بعثة الاهلى مونديال الاندية

مواد متعلقة

بعثة الأهلي تصل أبو ظبي للمشاركة في السوبر المصري (صور)

كولر: بداية الموسم كانت قاسية على الأهلى

الأكثر قراءة

"حن لأم العيال ولا خلاف وهيعدي".. حقيقة انفصال مجدي الهواري عن زوجته الجديدة (فيديو)

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هل ستنخفض أسعار الذهب الأيام المقبلة؟

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

ضبط المتهم بتهديد إعلامية شهيرة عبر فيسبوك

وفاة ياسر حسن إداري الترسانة بسكتة قلبية بعد فوز فريقه على المحلة في كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم