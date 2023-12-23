كولر: بداية الموسم كانت قاسية على الأهلى

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن بداية الموسم الجاري كانت قاسية للغاية على فريقه، مشيرًا إلى أنه يرغب في تحقيق أهداف أخرى بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خسر السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في سبتمبر الماضي قبل أن يودع الدوري الإفريقي من نصف النهائي، ثم توج المارد الأحمر ببرونزية كأس العالم للأندية 2023 أمس على حساب أوراوا ريدز الياباني.

وقال كولر في تصريحات عبر قناة الأهلي: "الجهد المبذول حاليًا من اللاعبين والجهاز الفني ليس محض الصدفة، الموسم الحالي مختلف، لقد أخذنا وقتًا طويلًا حتى نقوم ببناء الفريق حتى يصبح واقفًا على قدميه مجددًا".

وأضاف: "بداية الموسم الحالي كانت قاسية جدًا علينا، دخلنا في ضغط مباريات كثير جدًا مع سفريات كثيرة بسبب إفريقيا".

وتابع: "واجهنا فرقًا كبيرة في إفريقيا منذ بداية الموسم ولم يكن لدينا وقت كافٍ للتدريب والاستعداد ولم نستطع بناء الفريق بشكل جيد".

وواصل: "عملت مع الجهاز المعاون على كيفية أن يعود الفريق للطريق الصحيح، وهو ما ظهر في كأس العالم للأندية.. أمامنا مشوار طويل وأهداف أخرى نسعى لتحقيقها وأشكر اللاعبين والجهاز المعاون على اللحظات السعيدة التي نعيشها في الوقت الحالي".

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‎بعثة الأهلى تتوجه إلى مطار الملك عبدالعزيز استعدادًا للسفر للإمارات

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، فندق الإقامة بمدينة جدة في طريقها إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، استعدادًا للسفر إلى دولة الإمارات؛ من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

‎وأنهى الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، وأقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين المقبل.