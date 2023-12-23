السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

‎بعثة الأهلى تتوجه إلى مطار الملك عبد العزيز استعدادًا للسفر للإمارات

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، فندق الإقامة بمدينة جدة في طريقها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، استعدادًا للسفر إلى دولة الإمارات؛ من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

‎وأنهى الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، وأقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين المقبل.

علي معلول يتصدر قائمة هدافي بطولة كأس العالم للأندية

وكان علي معلول، نجم النادي الأهلي، تصدر قائمة هدافي بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت بالسعودية، مع كل من كريم بنزيما نجم اتحاد جدة السعودي وجوليان ألفاريز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد هدفين لكل منهم، حيث سجل معلول هدفين، الأول في مرمى اتحاد جدة والثاني في مرمي أوراوا الياباني في مباراة تحديد الفريق الفائز بالميدالة البرونزية.

يذكر أن نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة فاز بلقب هداف نسخة 2006 التي أقيمت في اليابان برصيد 3 أهداف، وفاز ياسر إبراهيم بلقب هداف نسخة 2022 برصيد هدفين ومعه ثلاثة لاعبين آخرين.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقلد الميداليات البرونزية في حفل ختام بطولة كأس العالم ‏للأندية 2023 التي أقيمت في السعودية، بحضور المهندس خالد مرتجي، رئيس البعثة، والأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي، وجياني ‏إنفانتينو رئيس، الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».‏

وصعد الأهلي على منصة التتويج بمونديال الأندية بعد فوزه على أوراوا الياباني بأربعة ‏أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله ‏الفيصل في جدة.‏

وتوج مانشستر سيتي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء فلومينينسي البرازيلي في ‏المركز الثاني وحل الأهلي في المركز الثالث.‏

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