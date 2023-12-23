السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

محمد الشناوي
محمد الشناوي

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي على أن إدارة الكرة منفتحة على بيع أي لاعب في يناير المقبل، خاصة في حال وجود عرض مالي يناسب النادي واللاعب.

وكشف مصدر مسئول عن أن قرار اللجنة جاء بعد تلقي الثلاثي محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وحسين الشحات ثلاثي الفريق عروضا مغرية من أندية السعودية خلال مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية بجدة.

وأضاف المصدر أن الخطيب أخطر خالد بيبو مدير الكرة أن أي لاعب يرغب في الرحيل ويمتلك عرضاً رسميا الباب مفتوح للتفاوض خاصة بعد رفض أكثر من لاعب التجديد نظير وضع شروط مبالغ فيها وقد تؤثر علي غرفة خلع الملابس داخل الفريق مستقبلاً .

وأشار المصدر إلى موافقة إدارة الكرة علي جلوس محمد الشناوي حارس المرمي بعد الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني بعد حصوله علي إذن مسبق من خالد بيبو مدير الكرة للجلوس مع وفد من نادي ضمك السعودي داخل الفندق دون وسطاء أو وكيل لاعبين في المفاوضات.

وأوضح المصدر أن إدارة ضمك اتفقت مع الشناوي علي زيارة رسمية إلي مقر الأهلي عقب انتهاء الفريق من مشاركته في السوبر المصري بالإمارات من أجل التفاوض سواء على استعارته أو شرائه من النادي.

وتابع المصدر أن وفد ضمك عرض على اللاعب الحصول علي خدماته لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة مقابل مليونين و500 ألف دولار ودفع 4 ملايين دولار، حال شرائه بصفة نهائية.


الأهلى يتقلد الميدالية البرونزية فى حفل ختام كأس العالم للأندية

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تقلد الميداليات البرونزية في حفل ختام بطولة كأس العالم ‏للأندية 2023 التي أقيمت في السعودية، بحضور المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي، وجياني ‏إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».‏

وصعد الأهلي على منصة التتويج بمونديال الأندية بعد فوزه على أوراوا الياباني بأربعة ‏أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله ‏الفيصل في جدة.‏

وتوج مانشستر سيتي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء فلومينينسي البرازيلي في ‏المركز الثاني وحل الأهلي في المركز الثالث.‏

كولر الاهلى محمد الشناوي محمد عبدالمنعم أندية السعودية

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