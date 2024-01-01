ليفربول يستهدف ضم موهبة كريستال بالاس لخلافة محمد صلاح

يبحث نادي ليفربول الإنجليزي عن صفقة هجومية مميزة، لتعويض الرحيل المحتمل لنجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمد صلاح بإمكانية الرحيل عن صفوف ليفربول، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدماته منذ الصيف الماضي.

ليفربول يستهدف ضم مايكل أوليس

ووفقًا لما ذكره موقع "Football Insider" البريطاني، فإن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يبحث عن مهاجم بديل تحسبًا لرحيل محمد صلاح، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدماته في صيف 2024 بعد نهاية الموسم.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم المصري محمد صلاح رفقة ليفربول في 30 يونيو 2025 المقبل، وسط صراع شرس بين ناديي الهلال واتحاد جدة السعوديين بضمه في أقرب وقت ممكن.

وكان الاتحاد السعودي قد قدم عرضًا في الصيف الماضي لإدارة ليفربول، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قوبل بالرفض؛ نظرًا لتمسك المدرب يورجن كلوب بخدمات الفرعون المصري.

وأضاف الموقع البريطاني في تقرير، أن فريق ليفربول يُخطط للتعاقد مع مايكل أوليس، مهاجم كريستال بالاس، في الميركاتو الشتوي الحالي، حيث يراقبه منذ خمس سنوات عندما كان لاعبًا في فريق ريدينج.

ويُجيد مايكل أوليس اللعب في أكثر من مركز مثل الجناحين الأيمن والأيسر، مهاجم وهمي وكذلك صانع ألعاب في مركز 10 واللعب كمهاجم صريح، ليصبح محل اهتمام قويا من قِبل العديد من كبار الأندية الأوروبية، مثل ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن ضفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.