الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع
تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن ضفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جو جوميز.
  • خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - واتارو إندو - ريان جرافنبرخ.
  • في خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز.

وستكون هذه المباراة الأخيرة التي يُشارك فيها محمد صلاح مع فريق ليفربول، قبل أن ينضم إلى صفوف منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

سيتولى المعلق الرياضي "أحمد البلوشي" مهمة التعليق على أحداث مباراة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي.

txt

ريال مدريد يمنح كيليان مبابي مهلة حتى 15 يناير لاتخاذ قراره النهائي

txt

ليفربول فى مهمة جديدة أمام نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

ترتيب ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، متفوقًا على أستون فيلا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

ليفربول نيوكاسل يونايتد الدورى الانجليزى تشكيل ليفربول تشكيل ليفربول المتوقع محمد صلاح صلاح مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

مواد متعلقة

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1-1-2024 ومواجهات الأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة

ليفربول فى مهمة جديدة أمام نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

أحمد شوبير يُعلن فوز الأهلى وكولر بجوائز جلوب سوكر

مواعيد مباريات الغد الجمعة 29 ديسمبر والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023 والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023 اليوم

يوفنتوس يتفوق على روما فى تاريخ المواجهات بالدورى الإيطالى

سون جيونج على رأس قائمة كوريا الجنوبية لكأس أمم آسيا

الأكثر قراءة

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

زلزال جديد يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟