موقف محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن ضفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جو جوميز.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - واتارو إندو - ريان جرافنبرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز.

وستكون هذه المباراة الأخيرة التي يُشارك فيها محمد صلاح مع فريق ليفربول، قبل أن ينضم إلى صفوف منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

سيتولى المعلق الرياضي "أحمد البلوشي" مهمة التعليق على أحداث مباراة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، متفوقًا على أستون فيلا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.