موسيماني يُشيد بأداء بيرسي تاو مع الأهلي: لاعب مميز للغاية

أشاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لفريق الأهلي، بتألق مواطنه بيرسي تاو وطريقة تدريبه في فريق صن داونز قبل انضمامه إلى القلعة الحمراء.

ولعب بيرسي تاو تحت قيادة موسيماني في فريق صن داونز وتوّجا بلقب دوري أبطال إفريقيا في عام 2016، ثم لعبا معًا مجددًا في فريق الأهلي.

موسيماني يتحدث عن أداء بيرسي تاو مع الأهلي

ونشرت قناة "SportsLive"، تصريحات موسيماني، الذي قال:"بيرسي تاو لاعب مميز للغاية، إنه ليس مجرد أي لاعب، لقد كان قريبًا مني في صن داونز".

وأضاف:"البعض كان يرى أن عودة بيرسي تاو إلى الأهلي في عام 2021 يُعد خطوة إلى الوراء، ولكن هذا ليس صحيحًا".

بيتسو موسيماني يُشيد بتألق بيرسي تاو

وتابع: "عودته إلى الأهلي كانت خطوة صحيحة؛ لأن برايتون لن يشارك في كأس العالم للأندية، كذلك كان يتم إعارته كثيرًا في الدوري البلجيكي، لذلك كان يجب أن يعود إلى القارة السمراء".

وكان بيرسي تاو قد احترف في صفوف برايتون الإنجليزي، كما تمت إعارته إلى الدوري البلجيكي أكثر من مرة، قبل أن يعود إلى الأهلي.

وأكد موسيماني: "بيرسي مثال للطالب المجتهد، الذي تطلب منه مهمة خلال 5 أيام، وبعد يومين يقول إنه انتهى منها، إنه يحترم كرة القدم للغاية، لذلك لم أكن أطلب منه دائمًا العمل بجد".

وشارك بيرسي تاو في 20 مباراة مع الأهلي في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري 2023-2024، سجل خلالهم 6 أهداف، بواقع 4 أهداف في دوري نايل "الدوري المصري"، وهدفًا في دوري أبطال إفريقيا، وهدفًا في كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي فريق الأهلي بمنافسه شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في منتصف شهر فبراير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.