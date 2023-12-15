الأهلي في المونديال| تاو: حققنا هدفنا بالفوز على الاتحاد.. وطموحاتنا كبيرة في البطولة ‏

أعرب بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الأهلي إلى ‏نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في السعودية، بعد الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف ‏مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في ربع نهائي ‏البطولة.‏

وقال تاو، إن هدفنا في كأس العالم للأندية كان واضحًا ومحددًا من البداية وهو تحقيق الفوز والوصول لأبعد نقطة، وهو ‏ما ظهر خلال مباراة اتحاد جدة التي استطاع الأهلي أن يحسمها ويتأهل إلى نصف النهائي ‏في مونديال الأندية.‏

وأوضح مهاجم الأهلي أن اتحاد جدة من الفرق القوية التي تضم عناصر جيدة، إلا أن رغبة ‏الأهلي في الفوز هي التي حسمت المباراة.‏

وأكد تاو أن الأهلي كان هدفه عدم استقبال أهداف في بداية المباراة، ونجح في ذلك ‏باقتدار بفضل تفوق لاعبيه والحارس الدولي محمد الشناوي.‏

واختتم بيرسي تاو تصريحاته موجهًا التهنئة إلى جماهير الأهلي على الفوز، ومؤكدًا أن ‏طموحات الفريق لن تتوقف عند الفوز على الاتحاد وبلوغ نصف نهائي البطولة.‏