مواعيد مباريات غدًا الثلاثاء في البطولات والدوريات والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الغد الثلاثاء والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات غدًا الثلاثاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات الغد، مباراة وست هام يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة فالنسيا ضد فياريال في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة وست هام يونايتد ضد برايتون: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الغد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة خيتافي ضد رايو فاليكانو: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال سوسيداد ضد ديبورتيفو ألافيس: في الساعة الثامنة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة فالنسيا ضد فياريال: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة الداخلية ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة المصري البورسعيدي ضد الإسماعيلي في دوري نايل: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في منتصف شهر فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

مباراة الزمالك ضد الوحدة الإماراتي: يوم 20 يناير، في بطولة أبو ظبي الودية.

ويُشارك في بطولة أبو ظبي الودية، 4 فرق، هم: الزمالك، الوحدة الإماراتي، أم صلال القطري والاتفاق السعودي.

موعد نهائي كأس مصر

يلتقي فريق الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك، يوم 13 مارس المقبل، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر.

مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة

- مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق: يوم 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

- مباراة منتخب مصر ضد غانا: يوم 18 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر: يوم 22 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً.