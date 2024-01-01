الاتحاد السكندرى يسعى للفوز على الداخلية والتقدم للمركز الثالث فى دورى نايل

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على فريق الداخلية في الرابعة مساء اليوم باستاد السلام في الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري نايل .

الداخلية يعاني من العقم التهديفي

فريق الداخلية بقيادة هيثم شعبان يحتل المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من فوز واحد وأربعة تعادلات وخمس هزائم وهجومه هو الأضعف في دوري نايل ولم يسجل سوى أربعة أهداف ودخل مرماه 14هدفا.

ومنذ تولى هيثم شعبان المسئولية الفنية لعب الفريق أربع مباريات جمع منها ثلاث نقاط بالتعادل مع بلدية المحلة والمقاولون وسموحة، والهزيمة أمام إف سي زد ولم يسجل في المباريات الأربع سوى هدفا واحدا من ركلة جزاء، مايعكس الأزمة التي يعاني منها الفريق في الخط الهجومي والتي لم يجد لها هيثم شعبان حلولا حتى الأن وقام خلال التدريبات بتجربة أكثر من تشكيل في الجانب الهجومي للوصول لمرمى الاتحاد وتسجيل هدف يزيد حظوظه في تحقيق نتيجة إيجابية.

الاتحاد السكندري عينه على المركز الثالث

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز السادس برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الثامن والتاسع.

وحقق الاتحاد السكندري أربعة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 13 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع عشر نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على المقاولون وسموحة وفاركو والتعادل مع إف سي زد ويسعى للفوز والوصول للنقطة 18 والتقدم للمركز الثالث .

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وعمر صلاح وإسلام أبو سليمة وسيف تقا وكريم الديب وهشام صلاح ومحمود شبانة وأحمد غنيم ومصطفى إبراهيم والحبيب حسن وخالد والغندور ومورو ساليفو وعمرو صالح وناصر ناصر وعمر طارق الوحش وبلال السيد وعبدالغني محمد ورجب عمران وبيجامين بواتينج وبيكالي أوبامي وأحمد عيد وفوزي الحناوي.

وشهدت القائمة غياب هداف الفريق الأنجولي الدولي مابولولو بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة انذارات وأحمد عادل ميسي للإصابة.

يدير المباراة مصطفى عثمان ويساعده أحمد عبد الغني وشهاب راشد ومعهم عاطف حسين حكما رابعا ومحمد الحنفي حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.