الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب مابولولو وميسي.. قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الداخلية بدوري نايل

مابولولو
مابولولو

أعلن  طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة زعيم الثغر لمواجهة الداخلية، في الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

 

موعد مباراة الاتحاد السكندري والداخلية بدوري نايل 

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا ثقيلا على نظيره الداخلية، في تمام الرابعة عصر غدا الاثنين الموافق 1 يناير 2024، على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وشهدت قائمة زعيم الثغر لمواجهة الداخلية، غياب هداف الفريق الأنجولي الدولي مابولولو بسبب الإيقاف، وأحمد عادل ميسي للإصابة.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الداخلية بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

المهدي سليمان وعمر صلاح، وإسلام أبو سليمة وسيف تقا، وكريم الديب وهشام صلاح، ومحمود شبانه وأحمد غنيم، ومصطفى إبراهيم والحبيب حسن، وخالد والغندور ومورو ساليفو، وعمرو صالح وناصر ناصر، وعمر الوحش وبلال السيد، وعبدالغني محمد ورجب عمران، وبيجامين بواتينج وبيكالي أوبامي، وأحمد عيد وفوزي الحناوي.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الداخلية بدوري نايل

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الاتحاد السكندري، قد حقق فوزا هاما على حساب فاركو، في الجولة الماضية من دوري نايل، بنتيجة 3/1.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والداخلية بدوري نايل

تنقل مباراة الاتحاد السكندري والداخلية، في اليوم الأخير من الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل، في تمام الرابعة عصر غد الاثنين على ستاد السلام، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

موقف الاتحاد السكندري بجدول دوري نايل 

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 15 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة يتيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة دوري نايل، سوف تتوقف عقب هذه الجولة، بسبب استعدادات المنتخب الوطني الأول، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 13 يناير 2024 وتستمر فعاليتها حتى 11 فبراير من العام ذاته.

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