دورى نايل.. المصرى يواجه الإسماعيلى فى مباراة ساخنة بديربى القناة

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم مباراة ديربي القناة بين المصري والإسماعيلي في ختام مواجهات الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري نايل.

المصري لايعرف لغة التعادل

المصري بقيادة علي ماهر يحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا من الأسبوعين الثامن والعاشر وحقق المصري خمسة انتصارات وخسر ثلاث مباريات ولايعرف لغة التعادل وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه 13 هدفا وجمع ست نقاط من أخر أربع مباريات بالفو على انبي والزمالك والهزيمة أمام بيراميدز والبنك الأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 18 واحتلال المركز الثالث.

علي ماهر أكد للاعبيه أن مباراة الديربي لاتعترف بموقف الفريقين في جدول الدوري ولا نتائج المباريات السابقة لأنها مواجهة ذات طابع خاص جدا .

الإسماعيلي والعودة للانتصارات

على الجانب الأخر يحتل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز الخامس عشر برصيد سبع نقاط وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع العاشر وحقق الإسماعيلي انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر ست مباريات وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه 13 هدفا وجمع ثلاث نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على البنك الأهلي والهزيمة أمام طلائع الجيش وبيراميدز وانبي ويسعى للفوز والوصول للنقطة العاشرة والتقدم للمركز الثالث عشر.

إيهاب جلال استغل تأجيل مباراة مودرن فيوتشر في تحهيز بديلي إياد عسقلاني ومحمد عبد السميع وسيقوم بإعادة محمد هاشم لقلب الدفاع وحرص إيهاب جلال على دراسة فريق المصري جيدا وتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه.

إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد ومحمد هاشم ومحمد عمار وحمدي النقاز ومحمد نصر ومحمد دسوقي وأحمد محسن وعصام صبحي وعماد حمدي ومحمد بيومي ومحمد حسن وصالح جمعة ومروان حمدي ونادر فرج ومحمود الشبراوي وعمر الساعي وكريم عرفات وعبدالرحمن مجدي وياو أنور وحازم مرسي وباسم مرسي.

وشهدت القائمة غياب محمد عبد السميع وإياد العسقلاني للإيقاف ومحمد مخلوف ومحمد فوزى بسبب الإصابة.

يدير المباراة أحمد الغندور ويساعده شريف عبد الله وعمر فتحي ومعهم أحمد جمال حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو وهشام القاضي مساعد حكم فيديو.