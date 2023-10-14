حكيم زياش ينضم لقائمة الداعمين للقضية الفلسطينية

دعم المغربي حكيم زياش، لاعب جالطة سراي التركي، اليوم السبت القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني.

وقال زياش عبر حسابه بـ"إنستجرام": "إذا لم تكن حريصًا، فإن الإعلام سيجعلك تكره الأشخاص المضطهدين، وتحب أولئك الذين يمارسون القمع".

أول رد من الدوري الإنجليزي على الأحداث في فلسطين

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس بيانًا بشأن ضحايا حرب الكيان الصهيوني ضد فلسطين.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "يشعر الدوري الإنجليزي الممتاز بالصدمة والحزن، بسبب الأزمة المتصاعدة في إسرائيل وغزة، ويدين بشدة أعمال العنف المروعة والوحشية ضد المدنيين الأبرياء".

وأضاف: "نأمل أن يحل السلام، ونعرب عن تعاطفنا الصادق مع الضحايا وأسرهم والمجتمعات المتضررة. وكدليل على الاحترام لجميع المتضررين، سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز والمديرون الفنيون ومسئولو المباريات شارات سوداء ويلتزمون دقيقة صمت في المباريات التي ستقام من السبت 21 إلى الإثنين 23 أكتوبر".

وشدد: "وستقدم الرابطة أيضًا تبرعًا للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين".