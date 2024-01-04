الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-1-2024 والأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة أوساسونا ضد ألميريا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 

- مباراة إشبيلية ضد أتلتيك بيلباو: في الساعة الثامنة والربع مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

- مباراة لاس بالماس ضد برشلونة: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني المصري ب

- مباراة المنصورة ضد مالية كفر الزيات: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

- مباراة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1

مواعيد مياريات اليوم في الدوري المغربي 

- مباراة الاتحاد الرياضي التوركي ضد أولمبيك أسفي: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة يوسفية برشيد ضدحسنية أغادير: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة نهضة بركان ضد شباب السوالم الرياضي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة الجيش الملكي ضد المغرب التطواني: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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"مبابي" يُثير الجدل بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

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منتخب مصر يخوض تدريبه الثانى باستاد مصر استعدادًا لأمم إفريقيا

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستعد فريق الأهلي لملاقاة منافسه شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في منتصف شهر فبراير المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يواجه فريق الزمالك نظيره الوحدة الإماراتي، وذلك يوم 20 يناير، في بطولة أبو ظبي الودية.

ويُشارك في بطولة أبو ظبي الودية، 4 فرق، هم: الزمالك، الوحدة الإماراتي، أم صلال القطري والاتفاق السعودي.

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