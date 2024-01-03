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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الغد الخميس 4-1-2024 بالدوريات المحلية والأوروبية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الغد
مواعيد مباريات الغد الخميس والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الغد الخميس والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات الغد الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات الغد، مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الغد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة أوساسونا ضد ألميريا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة إشبيلية ضد أتلتيك بيلباو: في الساعة الثامنة والربع مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3.

- مباراة لاس بالماس ضد برشلونة: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الغد في دوري القسم الثاني المصري ب

- مباراة المنصورة ضد مالية كفر الزيات: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة غرناطة ضد قادش: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 

- مباراة سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس: في الساعة الثامنة والربع مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

- مباراة ريال مدريد ضد ريال ماريوكا: في الساعة الثامنة والربع مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1.

- مباراة جيرونا ضد أتلتيكو مدريد: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3 

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الفرنسي

- مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

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مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يلتقي فريق الأهلي بمنافسه شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في منتصف شهر فبراير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

- مباراة الزمالك ضد الوحدة الإماراتي: يوم 20 يناير، في بطولة أبو ظبي الودية.

ويُشارك في بطولة أبو ظبي الودية، 4 فرق، هم: الزمالك، الوحدة الإماراتي، أم صلال القطري والاتفاق السعودي.

موعد نهائي كأس مصر

يصطدم فريق الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك، يوم 13 مارس المقبل، في نهائي كأس مصر.

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