النصر السعودي يحسم موقفه النهائي بشأن مستقبل سيكو فوفانا

حسم نادي النصر السعودي موقفه تجاه مستقبل النجم الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم سيكو فوفانا بإمكانية الرحيل عن صفوف النصر السعودي في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير الجاري، بعد تلقيه العديد من العروض الشفهية من قِبل الأندية التي ترغب في ضمه.

النصر السعودي يحسم موقفه بشأن مستقبل سيكو فوفانا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن النصر حسم قراره النهائي بشأن مستقبل سيكو فوفانا، حيث ترغب إدارة النادي الاحتفاظ بخدمات اللاعب.

وأكدت الصحيفة السعودية، أن إدارة النصر راضية تمامًا عن أداء سيكو فوفانا وعما يقدمه مع الفريق، مُشيرة إلى أنه أصبح من اللاعبين الأساسيين تحت قيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإيفواري، صاحب الـ28 عامًا، رفقة النصر السعودي حتى صيف 2026.

وشارك سيكو فوفانا في 19 مباراة مع النصر السعودي في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري 2023-2024 حتى الآن، كما توّج مع فريقه بلقب البطولة العربية.

جدير بالذكر أن سيكو فوفانا يتواجد في قائمة منتخب كوت ديفوار، التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمُقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجاري.

ترتيب النصر في جدول الدوري السعودي للمحترفين

ويتواجد فريق النصر حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة، خلف الهلال صاحب الصدارة برصيد 53 نقطة.