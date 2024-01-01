الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لويس كاسترو: رونالدو لا يتحكم فى النصر.. ولن نتعاقد مع أجانب فى يناير

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أكد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لـ النصر السعودي، أن مواطنه نجم الفريق كريستيانو رونالدو لا يتحكم بالنادي مثلما يتردد.

 وقال كاسترو في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية نقلا عن حواره مع قناة "سبورت تي في" البرتغالية،: "ما يتردد عن تدخل رونالدو في الأمور الفنية وفيما يتعلق بغرفة الملابس، هو أمر خاطئ.

وتابع: "رونالدو يقوم بعمله بشكل جيد كقائد للفريق، كريستيانو وصل إلى أعلى درجات الاحترافية التي تمكنه من التعامل بشكل مثالي".

 وفي حديثه عن الفترة التي قضاها رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفض كاسترو إبداء رأيه في ذلك، موضحًا أن رونالدو فقط هو من يجيب على هذا  السؤال.

وعن مستقبله، أكد كاسترو أن رحيله عن النصر بيد إدارة النادي، نافيا الأنباء التي تحدثت عن إمكانية عودته للتدريب في بلاده في الفترة المقبلة مع أحد الأندية.

وأكد كاسترو أن قائمة الأجانب بالفريق، والبالغ عددها ثمانية لاعبين، كافية بالنسبة له، مستبعدا التعاقد مع أسماء جديدة في فترة الانتقالات الشتوية.

 ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر الهلال.

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