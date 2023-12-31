كريستيانو رونالدو: الدورى السعودى سيكون ضمن أفضل 5 دوريات بالعالم

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، أن بطولة دوري روشن ستكون من أفضل 5 دوريات في العالم، مشيرًا إلى أن الجميع صاروا يشاهدونه.

وكان رونالدو قد شارك في انتصار النصر على التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي.

وقال رونالدو في تصريحات عبر قناة الرياضية السعودية: "قلت من قبل إن الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم وأنا واثق أنه سيصبح كذلك".

وأضاف: "في الوقت الحالي العالم أجمع يشاهد الدوري السعودي، وأقول للاعبين الكبار في الدورييات الأوروبية وخارج السعودية (انضموا إلينا وشاركوا في الدوري السعودي)".

وتابع النجم البرتغالي: "سعيد بإحراز الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية لكن الأهم أن ينتصر الفريق".

وأتم: "كانت سنة جيدة بالنسبة لي مع فريق النصر وأيضًا مع منتخب البرتغال لقد سجلت أهدافًا عديدة".

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي العالم في هذا العام 2023 برصيد 54 هدفًا متخطيًا الثنائي مبابي وهاري كين صاحبا الـ52 هدفًا.

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