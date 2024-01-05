شيكابالا في ذكرى تأسيس الزمالك: 113 عاما من المجد سنظل أوفياء

حرص محمود عبدالرازق “شيكابالا”، قائد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس القلعة البيضاء، والتي توافق اليوم الخامس من يناير.

تحل اليوم الجمعة، الذكرى الـ113، على إنشاء نادى الزمالك، الذي تم إنشائه في مثل هذا اليوم ولكن خلال عام 1911، وهو أحد أهم أندية الوطن العربي وإفريقيا ويمتلك تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات.

ونشر شيكابالا صورة لجمهور الزمالك عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، مصاحبا بتعليق: "يوم التأسيس هو يوم ميلاد كل زملكاوي".

وأضاف: "113 عاما من المجد، سنظل أوفياء لهذا الكيان العظيم حتى النهاية".

شيكابالا يحتفل بمئوية تأسيس نادي الزمالك

وحرصت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الإحتفال بمئوية تأسيس النادي، عن طريق نشر كلمات تعبر عن مدى حبهم وارتباطهم بهذا الكيان الكبير.