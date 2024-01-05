حرص أحمد فتوح، جناح نادي الزمالك الدولي والمنتخب الوطني الأول، على الاحتفال بمرور 113 عامًا على تأسيس القلعة البيضاء، بطريقته الخاصة.

وكتب فتوح عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":

"في ذكرى تأسيس نادينا العظيم، ستظل قصة حبنا له هي الأعظم من بين كل قصص الحياة، القصة التي لا نتمنى رؤية فصلها الأخير أبدًا.

القصة التي لطالما نستمتع بها وتكون مصدر سعادتنا، فأنا المغرم المتيم بك يا زمالك، كل سنة وأنت طيب، 113 سنة في حب القلعة البيضاء".

فتوح يحتفل بذكرى مئوية الزمالك على طريقته الخاصة (صورة)

ويحتفل نادي الزمالك اليوم الجمعة 5 يناير 2024، بمرور 113 عامًا على تأسيس النادي الأبيض، الذي تم إنشاؤه في مثل هذا اليوم ولكن عام 1911، كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى تحت اسم "نادى قصر النيل"، قبل تغييره اسمه للاسم الحالي "الزمالك".

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد فتوح، قام مؤخرًا بتمديد عقده مع الفارس الأبيض، وذلك لمدة 3 سنوات مقبلة، لا سيما أن عقده كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري (2023 /2024).

وشهدت الفترة الماضية خلافات حادة بين إدارة الزمالك والظهير الأيسر، أدت إلى إيقافه لأكثر من 3 شهور واستبعاده من مباريات الفريق محليًا وقاريًا وتغريمه ماليًا، فضلًا عن عرضه للبيع.

ويأتي ذلك، على خلفية خروج فتوح وثنائي الفريق مصطفى الزناري ومحمد صبحي، من معسكر الأبيض ليلة مباراة زد في مسابقة دوري نايل، خلال العام الماضي 2023، والهزيمة بهدفين مقابل هدف، بدون علم الجهاز الفني للفريق آنذاك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدرب السابق.

ويتواجد أحمد فتوح، حاليًا في معسكر المنتخب الوطني الأول المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا للمشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.