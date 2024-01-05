رسالة من «لبيب» لجماهير الزمالك فى الذكرى الـ113 لتأسيس النادى

وجه حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة مهمة إلى جماهير القلعة البيضاء، بمناسبة الذكرى الـ113 على تأسيس النادي.

وكتب لبيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:

«الزمالك أولًا.. جماهير نادي الزمالك العظيمة، يسعدني أن نشارككم اليوم ونشارك كل الجماهير الرياضية المصرية والعربية والإفريقية ذكرى مرور 113 عامًا على تأسيس نادينا العظيم نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.

رغم أن مجرد اقتراننا بالزمالك حدث في حد ذاته يستحق الاحتفال في كل وقت، إلا أننا اليوم نتشارك الذكرى التي تعكس مدى عمق جذور هذا الكيان العظيم الضاربة في تاريخ مصر الحبيبة، وهي الجذور التي نستمد منها قوتنا ويقيننا في الحفاظ على استمرار شموخه وارتفاعه إلى عنان السماء كما كان وسيظل.

فمهما أحاطت بنا الصعاب فليس علينا إلا العودة إلى بيتنا التاريخي والبحث بداخله عن النوافذ التي ستشرق منها شمس المستقبل المشرقة بإذن الله.

وسنظل نذكر بكل حب كل من أعطى لهذا النادي من رياضيين وإداريين وعاملين وأعضاء منذ تأسيس النادي حتى اليوم، فهم من زرعوا فينا أن هذا النادي خلق ليبقى، خلق ليقاوم كل الظروف مهما كانت صعوبتها، خلق لينافس بشرف وخلق لينتصر بجهد أبنائه وجمهور نادي الزمالك المساند والمحب لا تكفيه الكلمات.

أنا لا أستطيع فصله عند الحديث عن إدارة النادي ولاعبيه، لأننا جميعًا جزء منه، لذا عندما نتحدث عن جمهور الزمالك، فنحن نتحدث عن أنفسنا وهذا جمهور اعتاد أن يعطي كل شيء بلا مقابل، لذا نعمل جميعًا من أجل ابتسامة لا نرى أن هناك من يستحقها سواهم.

لا نجد أفضل من ذكرى تأسيس نادينا لنجدد العهد مع جماهيرنا في بذل كل الجهد اللازم لإعادة الزمالك إلى سيرته الأولى على كافة الأصعدة الأخلاقية والرياضية والإنشائية والاقتصادية.

ليكون المستقبل خير امتداد للماضي العريق الذي بنته سواعد الأبطال من أبناء هذا النادي والذين ساهموا في رفعه الزمالك والرياضة المصرية بشكل عام.

عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر».