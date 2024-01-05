إنهاء أزمة القيد أولًا.. الزمالك يؤجل حسم ملف المدرب الأجنبى

استقر مسئولو الزمالك على تأجيل حسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق، لحين الانتهاء من مشكلة إيقاف القيد.

وتولى معتمد جمال القيادة الفنية للفريق الأبيض خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي رحل عن الفريق لسوء النتائج بعد خسارتين متتاليتين أمام إنبي وزد إف سي في الدوري الممتاز.

ويضع مسئولو الزمالك الأولوية لديهم في سداد جزء من مستحقات اللاعبين، ثم إنهاء ملف القيد قبل التحرك على مستوى المدير الفني الأجنبي المرتقب.

جاهزية مصطفى شلبي

في سياق آخر اطمأن الجهاز الفني، بقيادة معتمد جمال، على اللاعب مصطفى شلبي جناح الفريق بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق.

وشارك شلبي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي قبل أن يتواجد في المباراة الودية التي خاضها الفريق يوم الأربعاء الماضي بين لاعبي الفريق، إذ تواجد في التشكيل الأساسي.

وفضل الجهاز الفني للزمالك عدم التعجل في الدفع باللاعب لحين تماثله للشفاء بشكل كامل حتى لا تتفاقم إصابته، إذ يعول الجهاز الفني للزمالك عليه من الناحية الفنية ويعتبره ورقة رابحة، وكان لغيابه أثر سلبي على الزمالك.

ويرى الجهاز الفني أنه حال عودة شلبي ومشاركته بشكل طبيعي لن يحتاج الفريق لإبرام أي صفقة جديدة في مركز الجناح الأيسر والاكتفاء بالعناصر الموجودة.

وفي سياق آخر يعود لاعبو الزمالك لاستئناف تدريباتهم الجماعية غدا السبت بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة يومين، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في دورتين وديتين بالإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 28 يناير الجاري.