رسميًا.. مدرب الزمالك السابق مديرًا فنيًا لأتلتيكو البرازيلى (صورة)

أعلن نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، عن تعاقده رسميا مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك.

وكتب النادي البرازيلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدونيات الشهير "تويتر" سابقا" "إكس" حاليا: "خوان كارلوس أوسوريو هو المدرب الجديد لفريق أتلتيكو باراناينسي".

وأضاف النادي عبر حسابه: "أوسوريو اسم راسخ وخبرة كبيرة في عالم كرة القدم العالمية، المدرب الكولومبي يصل إلى روبرو نيجرو لتحدي قيادة الفريق في الذكرى المئوية الرياضية لهذا العام".

https://twitter.com/AthleticoPR/status/1742710801155150327

وأشار نادي أتلتيكو البرازيلي إلى أن أوسوريو سيصل، غدًا الجمعة، لبدء عمله مع الفريق.

ويقود أوسوريو مرانه الأول مع أتلتيكو باراناينسي، بعد غد السبت، عندما يعود الفريق من الإجازة ويبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن أوسوريو، قد رحل عن تدريب نادي الزمالك، خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب سوء النتائج.

وقاد أوسوريو الفارس الأبيض في 22 مباراة محليا وقاريا، حيث حقق الفوز في 12 مرة وتعادل في 5 وخسر مثلها.

وكان أوسوريو ضمن المرشحين لتدريب منتخب بيرو، الفترة الماضية، قبل أن يتم التعاقد مع خورلاخي فوساتي مدرب السد القطري السابق.

وسبق للمدرب صاحب الـ62 عاما خوض تجربتين دوليتين مع منتخبي المكسيك وباراجواي.