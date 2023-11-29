حقيقة تنازل خوان كارلوس أوسوريو عن مستحقاته مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة تنازل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق عن مستحقاته بعد فسخ التعاقد بشكل ودي.

وأعلن محمد حبشي وكيل أعمال أوسوريو عن تنازل المدرب عن نصف مستحقاته بعد فسخ التعاقد.

المدرب لم يتنازل عن أى دولار من مستحقاته مع الزمالك

وفجر مصدر داخل الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرًا إلى أن المدرب لم يتنازل عن أي دولار من مستحقاته مع الزمالك وكل ما تردد في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

وتابع: "أوسوريو حصل على قيمة الشرط الجزائي وتم الاتفاق على حصوله على راتب الـ3 شهور المتأخرة على عدة أقساط".

وواصل: "المدرب وافق على التسوية مع مسئولي الزمالك حتى لا تصل الأمور إلى الفيفا وستسغرق في النهاية سنوات طويلة".

وفسخ الزمالك التعاقد مع أوسوريو وتولى معتمد جمال المسئولية الفنية للفريق بشكل مؤقت بدلًا منه لحين التعاقد مع مدرب أجنبي وسط تواجد أكثر من سيرة ذاتية مرشحة للإدارة.

قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها اليوم الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.