رسميًا.. تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة الزمالك وسوار الغيني للجماهير

أعلنت شركة “تذكرتي”، المسئولة عن حضور الجماهير لمباريات الموسم الجاري (2023/2024) سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك وسوار الغيني، بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

كما أعلنت أيضا، عن توفر تذكرة موحدة للجماهير، تبدأ من 60 جنيها.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني بكأس الكونفيدرالية

من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سوار الغيني، مساء الأحد المقبل 3 ديسمبر 2023، على ستاد السلام، بسبب غلق ستاد القاهرة الدولي للصيانة.

وتأتي المباراة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية بكأس الكونفيدرالية، والتي تضم فرق ساجرادا الأنجولي وأبوسليم الليبي، وسوار الغيني.

واستهل الفارس الأبيض، مشواره في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، بالفوز على أبوسليم الليبي بهدف نظيف، الأحد الماضي.

أما ساجرادا الأنجولي، اكتفى بهدفين في شباك سوار الغيني.

ويتقاسم الزمالك وبطل أنجولا، قمة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط لكلاهما، لكن فارق الأهداف يمنح الأفضلية لساجرادا، بينما يأتي فريقي سوار الغيني وأبوسليم الليبي، في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد من النقاط.

ويمتلك الزمالك، لقبا وحيدا من كأس الكونفيدرالية، حصده في نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي، بعد الهزيمة ذهابا في كازابلانكا بهدف نظيف، والفوز للأبيض إيابا بنفس النتيجة أيضا، ليحتكم الفريقين، لضربات الجزاء، والتي حسمها ممثل الكرة المصرية، لصالحه بنتيجة (5/3).

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل (2023/2024)

يواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر الجاري، على ستاد السلام، في ثاني أيام الجولة السابعة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، حيث يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.