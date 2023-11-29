موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل 2023 وطاقم التحكيم والقنوات الناقلة

كلما مر واقتراب موعد المباراة، أصبح البحث عن مواجهة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في ثاني أيام الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، هو المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل، خلال الساعات الماضية.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل 2023/2024

يواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر الجاري، على ستاد السلام، في ثاني أيام الجولة السابعة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

ويأتي ذلك، بعد تعثر الأهلي أمس الثلاثاء، أمام سموحة والتعادل السلبي بدون أهداف، وهو ما أدى إلى توقف رصيد المارد الأحمر عند 14 نقطة، ورفع سقف طموحات جماهير الزمالك، الذي تمني نفسها بالفوز اليوم من أجل الوصول للنقطة 11، وتقليل فارق النقاط مع منافسهم اللدود.

قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر بدوري نايل

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات الجولة السابعة بدوري نايل، قد انطلقت أمس الثلاثاء، بمواجهتي بيراميدز الذي استطاع تحويل تأخره بهدف نظيف لـ"ريمونتادا قاتلة"، أمام الإسماعيلي بنتيجة 2/1، منحته قمة الدوري برصيد 16 نقطة.

بينما حسم التعادل السلبي، نتيجة مواجهة الأهلي وسموحة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات الموسم الجديد، سواء مسابقة دوري نايل، أو نسختي كأس مصر القديمة (2022/2023)، وكأس مصر الجديدة (نسخة 2023/2024).

وكذلك أيضا بطولة السوبر للأندية الأبطال بنظامها الحديث، التي تقام في الإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر المقبل 2023، وذلك بمشاركة الرباعي الأهلي وبيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

ويسبق مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، تقديم استوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سواء أون تايم 1 أو 2 يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل (2023/2024)

ويقود مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في الجولة السابعة بدوري نايل، طاقم تحكيمي مكون من طارق مجدي حكما للساحة، ويعاونه هاني خيري حكم مساعد أول، وأحمد لطفي حكم مساعد ثان، وأحمد حمدي حكما رابعا، وعمرو الشناوي حكم تقنية فيديو، وسمير جمال حكم مساعد تقنية فيديو.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

موقف الزمالك ومودرن فيوتشر بجدول دوري نايل

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر، بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين ومثلها تعادل وأخرى هزيمة.

أما مودرن فيوتشر، فيتواجد داخل مثلث القمة في المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، برصيد 12 نقطة، من 4 انتصارات وهزيمتين بينما لم يحقق أي تعادل حتى الآن.