تألق الأحمر الناري لا يكفي.. الأهلي يحبط عودة الزمالك ويحسم قمة اليد

فاز رجال الأهلي لكرة اليد على الزمالك بنتيجة 25/24 في مباراة ختام مباريات المرحلة الأولى لدوري المحترفين والتي لعبت في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت القمة مثيرة كالعادة لتبقى نتيجتها معلقة حتى الثواني الأخيرة قبل أن تُحسم بفارق هدف وحيد للأهلي.

وتألق أسطورة الزمالك أحمد الأحمر وساهم في تقليص الفارق لفريقه خلال الشوط الثاني بعد اتساعه لخمسة أهداف إلا أن ذلك لم يكن كافيا من أجل خطف المباراة.

وأنهى الأهلي المرحلة الأولى من منافسات البطولة بالعلامة الكاملة حيث جمع 45 نقطة بعد فوزه بجميع مواجهات هذه المرحلة.

واكتفى الزمالك ببرصيد 38 نقطة بعد الخسارة في مباراتين وحسم أخرى بالرميات الجزائية، ما منحه نقطتين فقط كما تنص لائحة البطولة لهذا الموسم.

جاءت بداية المباراة بأفضلية بيضاء ونجح الزمالك في التقدم 2/5 مع مرور الدقائق العشرة الأولى.

وأهدر لاعبا الأهلي عمر خالد كاستلو وعمر سامي رميتين جزائيتين ساهما في اتساع الفارق مبكرا للزمالك.

وقلص احمد هشام (سيسا) الفارق لهدفين لتصبح النتيجة 4/6 مع انتصاف الشوط الأول.

ونجح الأهلي في إدراك التعادل بنتيجة 7/7 مع مرور 19 دقيقة ليطلب أحمد رمضان هتلر مدرب الزمالك وقت مستقطع لتصحيح الأوضاع.

تعرض أحمد سامح لاعب الزمالك للإيقاف لمدة دقيقتين بعد تدخل مع محمد مجدي لاعب الأهلي في الدقيقة الحادية والعشرين.

استغل عمر كاستلو النقص العددي في صفوف الزمالك وتقدم للأهلي لأول مرة في الدقيقة 22 بنتيجة 9/8.

تسبب أحمد الأحمر في إيقاف سيسا لاعب الأهلي لدقيقتين وحصل على رمية جزائية أعاد بها الزمالك للتعادل.

تعرض لاعب آخر من الزمالك للإيقاف المؤقت بعد تدخل مع أحمد عادل الذي حصل على رمية جزائية جديدة تقدم بها للأهلي من جديد قبل أن يتعادل الزمالك المنقوص سريعا.

استغل الأهلي نقص الزمالك العددي جيدا ونجح اللاعب محمد مجدي في تسجيل هدفين متتاليين ليتقدم الأهلي لأول مرة بفارق ثلاثة اهداف بنتيجة 13/10.

سجل الزمالك هدفا أخيرا مع الثواني الأخيرة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 13/11.

حصل إبرهيم المصري لاعب دائرة الأهلي على إيقاف لمدة دقيقتين مع احتساب رمية جزائية للزمالك إلا أن عبد الرحمن طه نجح في التصدي لها من أمام أكرم يسري.

قام الحكم بإيقاف محمد مجدي لاعب الأهلي لدقيقتين أيضا في الدقيقة السادسة والثلاثين ونجح الأهلي في توسيع الفارق لأربعة أهداف على الرغم من النقص العددي.

خلال هذه الدقائق كان محمد إبرهيم حارس الأهلي على موعد مع التألق ونجح في التصدي لخمس كرات متتالية مع تعرض لاعب ثالث من الأهلي للإيقاف قبل أن يسجل أحمد هشام هدفا جديدا لفريقه المنقوص لتصبح النتيجة 17/12.

حصل أكرم يسري على إيقاف لدقيقتين وسجل احمد عادل هدفا جديدا للأهلي من رمية جزائية ليعيد التقدم بفارق خمسة أهداف مع انتصاف الشوط الثاني.

سجل أحمد الأحمر هدفين متتاليين للزمالك في الدقيقة السابعة عشر مقلصا الفارق لهدفين فقط لتصبح النتيجة 19/17.

تمكن أحمد سامح لاعب الزمالك من تقليص الفارق لهدف وحيد لتصبح النتيجة 21/20 قبل ثمان دقائق فقط من نهاية المباراة.

تعرض خالد وليد لاعب الزمالك لإيقاف جديد لمدة دقيقتين وحصل الأهلي على رمية جزائية سجلها أحمد عادل ليعيد فارق الهدفين قبل أن يرد أحمد الأحمر برمية جزائية أخرى.

أوقف حكم المباراة أحمد هشام لاعب الأهلي لدقيقتين مع الدقيقة 28 ليكمل الأحمر المباراة منقوصا للنهاية.

وسجل الأهلي المنقوص هدفا جديدا عن طريق محمد مجدي ليوسع الفارق لثلاثة أهداف قبل دقيقة من النهاية مع حصول إبرهيم المصري على إيقاف جديد ليلعب الأهلي منقوصا من لاعبين خلال الثواني الأخيرة مع التقدم بفارق هدفين.

سجل الزمالك هدفا جديدا في الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 25/24.

بهذه النتيجة تأهل الأهلي للمرحلة الثانية من أجل المنافسة على لقب دوري المحترفين بحصوله على سبعة نقاط اعتبارية بعد فوزه على جميع الفرق السبعة التي تأهلت معه لمرحلة المنافسة على اللقب.

أما الزمالك فتأهل بخمسة نقاط فقط بعد خسارته أمام كل من الأهلي والبنك الأهلي الذي تأهل أيضا ضمن الثمانية الكبار للمنافسة على اللقب.