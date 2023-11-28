الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

أصبح البحث عن موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر، في الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، هو المتصدر لكافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بعد الأداء المتذبذبة للاعبي الفارس الأبيض، على مدار المباريات الماضية على المستوى المحلي والقاري، على الرغم من تحقيق الهدف المطلوب وهو الفوز.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة دوري نايل، سوف تعود لاستئناف مجددا، اليوم الثلاثاء، بإقامة مباراتي بيراميدز مع الإسماعيلي والأهلي ضد سموحة.

وتستكمل باقي مباريات الجولة السابعة غدا الأربعاء، على أن تنتهي منافسات الجولة ذاته الجمعة المقبل 1 ديسمبر 2023.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر 

ومن المقرر أن يأتي موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساء غدا الأربعاء، على ستاد السلام، في ثاني أيام منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساء غدا الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سواء أون 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

بسبب الزمالك.. موسيماني يفتح النار على مسئولي الـ كاف

تفاصيل جلسة ثلاثي مجلس الزمالك مع اللاعبين قبل مباراة مودرن فيوتشر

موقف الزمالك ومودرن فيوتشر بجدول دوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين ومثلها تعادل وأيضا هزيمة.

أما مودرن فيوتشر، يأتي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، حصدها من 4 انتصارات وهزيميتن، بينما لم يحقق أي تعادل حتى الآن.

ويذكر أن فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر، قد استهلوا مشوارهم في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية، بالفوز على أبوسليم الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي، على الترتيب بهدف نظيف لممثلي الكرة المصرية.

الزمالك دوري نايل مودرن فيوتشر موعد مباراة الزمالك موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل

مواد متعلقة

بعثة سوار الغينى تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية

مران الزمالك.. معتمد جمال يعقد جلسة مع الجزيري ويستعيد هذا الثنائي أمام فيوتشر

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل والقنوات الناقلة

أبوسليم الليبى يكشف موقفه بشأن نقل مباراته أمام الزمالك إلى القاهرة

الأكثر قراءة

سر انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد 14 عاما زواجًا

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

كواليس طلاق يوسف الشريف وإنجى علاء.. الانفصال حدث قبل أيام

واشنطن بوست: إسرائيل أجبرت 10 آلاف أمريكى على الانضمام لحرب غزة

أضروا بالاقتصاد القومي.. المؤبد والمشدد 5 سنوات لـ4 من شركاء حسن مالك

إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"