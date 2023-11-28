موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل والقنوات الناقلة

أصبح البحث عن موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر، في الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، هو المتصدر لكافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بعد الأداء المتذبذبة للاعبي الفارس الأبيض، على مدار المباريات الماضية على المستوى المحلي والقاري، على الرغم من تحقيق الهدف المطلوب وهو الفوز.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة دوري نايل، سوف تعود لاستئناف مجددا، اليوم الثلاثاء، بإقامة مباراتي بيراميدز مع الإسماعيلي والأهلي ضد سموحة.

وتستكمل باقي مباريات الجولة السابعة غدا الأربعاء، على أن تنتهي منافسات الجولة ذاته الجمعة المقبل 1 ديسمبر 2023.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

ومن المقرر أن يأتي موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساء غدا الأربعاء، على ستاد السلام، في ثاني أيام منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساء غدا الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سواء أون 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

موقف الزمالك ومودرن فيوتشر بجدول دوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين ومثلها تعادل وأيضا هزيمة.

أما مودرن فيوتشر، يأتي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، حصدها من 4 انتصارات وهزيميتن، بينما لم يحقق أي تعادل حتى الآن.

ويذكر أن فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر، قد استهلوا مشوارهم في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية، بالفوز على أبوسليم الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي، على الترتيب بهدف نظيف لممثلي الكرة المصرية.