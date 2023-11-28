الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة ثلاثي مجلس الزمالك مع اللاعبين قبل مباراة مودرن فيوتشر

الزمالك
الزمالك

عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وأحمد سليمان وحسين السيد عضوا المجلس جلسة مع اللاعبين أمس الإثنين عقب مران الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مودرن فيوتشر غدًا الأربعاء ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

تحفيز اللاعبين

وجاءت جلسة مسئولو الزمالك مع اللاعبين لتحفيزهم ورفع روحهم المعنوية قبل مواجهة مودرن فيوتشر والتأكيد على دعم الإدارة لهم.

وطلب مسئولو الزمالك من اللاعبين باستكمال العروض المميزة لهم والحفاظ على المعنويات العالية واستمرار المنافسة في كل البطولات.

وشدد مسئولو الزمالك على اللاعبين بإنه سيتم صرف المستحقات المتأخرة لهم في أسرع وقت، والتأكيد على أن الأولوية بسداد مستحقات اللاعبين عن أي شيء آخر داخل فريق الكرة.

وأشار مسئولو الزمالك للاعبين إلى أن الفترة المقبلة صعبة وتحتاج لتركيز كل اللاعبين.

جاهزية اللاعبين

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية محمود علاء وعبدالله جمعة ثنائي الفريق من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تماثل للشفاء بصورة نهائية من الإصابة التي كان يعاني منها، وكانت عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، وأضاف أن اللاعب شارك في مران الأمس بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة من الناحية الطبية.

وأشار محمد أسامة إلى أن محمود علاء مدافع الفريق تماثل للشفاء  من الإصابة التي كان يعاني منها وكانت عبارة عن مزق في العضلة الخلفية، وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها غدًا الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك حسين لبيب حسين السيد أحمد سليمان مودرن فيوتشر

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