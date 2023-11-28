تفاصيل عرض الزمالك الجديد لسبورتنج لشبونة لإنهاء أزمة غرامة الفيفا

قدم مسئولو الزمالك عرضا جديدا إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي بشأن تقسيط قيمة الغرامة التي تصل إلى مليون و400 ألف دولار بعدما عرض الزمالك دفع المبلغ على قسطين لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة لشبونة، ليقرر الزمالك تقديم عرض جديد بدفع 60% من المبلغ على أن يتم تقسيط الدفعة الثانية وسط مخاوف من رفض لشبونة مرة أخرى وهو الأمر الذي يجبر الزمالك على بقاء الوضع على ما هو عليه وعدم قيد أي صفقات جديدة للفريق في يناير المقبل وهو ما يمثل مشكلة فنية خاصة وأن الفريق يعاني في العديد من المراكز وعدم وجود بدائل.

الزمالك يختتم تدريبات اليوم استعدادا لموقعة فيوتشر

فيما يختتم الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء، إستعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر غدًا الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين وعودة بعد غياب طويل بعد توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية.

وطلب معتمد جمال المدير الفني للزمالك من لاعبيه طى صفحة الفوز على ابوسليم بهدف نظيف فى الكونفدرالية الإفريقية للتركيز فى مواجهة الغد وضرورة الفصل بين البطوتين حتى يضمن الفريق المنافسة فى جميع البطولات التى يشارك فيها.

ووضع الجهاز الفني برنامجًا خاصًا للثنائي عبدالله جمعة ومصطفى شلبي بعد غيابهما عن مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية لسرعة تجهيزهما والاستفادة منهما مع الفريق في اللقاءات المقبلة حيث يعول الجهاز الفني عليهما الكثير في ظل النقص الذي يواجه الزمالك في مركز الجبهة اليسرى بعد قرار إيقاف أحمد فتوح وعرضه للبيع والحاجة لتواجد عبدالله جمعة في أسرع وقت.

في الوقت الذي يعتبر فيه مصطفى شلبي ورقة رابحة للزمالك وقدم مستويات رائعة قبل إصابته وبات من العناصر الأساسية حيث يعتبر غيابه خسارة كبيرة للزمالك.