الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجلس الزمالك ينجح في إنهاء أزمة حجز جديدة على النادى

حسين لبيب
حسين لبيب

نجح مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب فى رفع الحجز الذى كان يعاني منه النادي، بسبب مديونيات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وقام المجلس بتفويض حسام المندوه، أمين الصندوق بنادي الزمالك، بإنهاء أزمة الحجز على النادي من جانب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعد الاتفاق على تسوية المديونيات القديمة خلال اجتماع بينه وبين وزير الزراعة اليوم.

وكان سبق ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك في رفع الحجز على أرصدة النادي بسبب مستحقات الضرائب المتأخرة بعد الجلسة التي عقدها مسئولو النادي مع وزير المالية ومسئولي الضرائب.

 

الزمالك مديونيات الهيئة العامة أزمات الزمالك مجلس إدارة الزمالك مشروعات التعمير والتنمية الزراعية

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