الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

عقب انتهاء فريق الزمالك الأول لكرة القدم، من مواجهة أبوسليم الليبي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024)، والفوز بهدف نظيف لأبناء ميت عقبة، أصبح البحث عن موعد المواجهة التالية للفارس الأبيض، سواء محليا أو قاريا، هو المتصدر الأول والأخير، على كافة محركات جوجل، لاسيما بعد الأداء المتذبذبة للاعبين مؤخرا في المباريات على الرغم من تحقيق الفوز والهدف المطلوب.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل (2023/2024)

يعود فريق الزمالك للظهور في مسابقة دوري نايل، عندما يواجه مودرن فيوتشر، في السابعة مساء الأربعاء المقبل 29 نوفمبر الجاري، على ستاد السلام، في إطار مباريات اليوم الثاني من الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، المقرر لها في تمام السابعة مساء الأربعاء المقبل 29 نوفمبر الجاري، في الجولة السابعة بدوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، المالك الحصري لكافة منافسات الموسم الجديد، سواء مسابقة دوري نايل، أو نسختي كأس مصر القديمة (2022/2023)، الذي يتبقى منها النهائي الشهير بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، يوم 13 مارس 2024.

بينما لم تنطلق منافسات النسخة الجديدة من الكأس حتى الآن، وهناك أيضا بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بنظامها الجديد، التي تقام في الإمارات خلال الفترة من 25 حتى 28 ديسمبر المقبل 2023، بمشاركة الرباعي الأهلي بطل الدوري وبيراميدز الوصيف، وسيراميكا كليوباترا، حامل لقب كأس رابطة الأندية المحترفة، ومودرن فيوتشر رابع الدوري الموسم الماضي.

تفاصيل مفاوضات الزمالك لتجديد عقد محمد عواد

ويسبق مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم، سواء أون 1 أو أون 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

موقف الزمالك بجدول ترتيب دوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نايل حاليا برصيد 8 نقاط، من فوزين على البنك الأهلي وسموحة، ومثلهما تعادل إبجابي مع بيراميدز والمقاولون العرب، ومثلهما هزيمة أيضا أمام إنبي وزد.

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