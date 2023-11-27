تفاصيل مفاوضات الزمالك لتجديد عقد محمد عواد

رحب محمد عواد حارس مرمى الزمالك بتجديد عقده مع الفريق في الوقت الحالي بعد الاتصالات التي تمت بين الإدارة ووكيل أعماله، وجاء عرض الزمالك للاعب بالحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد وتخفيض قيمة عقده حيث يحصل حاليا على 16 مليون جنيه في الموسم.

ويرغب مسئولو الزمالك في الإبقاء على عواد في الموسم المقبل وعدم رحيله، خاصة بعد أزمة محمد صبحي الأخيرة وقرار بيعه في يناير المقبل عقب مشكلة مباراة زد الأخيرة.

ويقدم عواد مستويات طيبة مع الزمالك، ويرغب مسئولو القلعة البيضاء في سرعة إنهاء الأمر للحفاظ على تركيز عواد مع الفريق، وعدم تشتيت ذهنه بأي شيء خارج المستطيل الأخضر.

وحرص محمد عبد المنصف على متابعة أكبر عدد من المباريات لقطاع الناشئين في الزمالك للوصول إلى أفضل المواهب وضمها إلى الفريق الأول بناءً على رغبة معتمد جمال، لسرعة توفير البدائل خاصة أنه حصل على إشادات أكثر من مرة بوجود مواهب مميزة وحراس واعدين.

على جانب آخر، يبحث معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، عن اتباع سياسة التدوير قبل مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري، بسبب ضغط اللقاءات في الوقت الحالي، بعد خوض مباراة أبوسليم الليبي أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويرغب معتمد في إراحة جزء من لاعبيه للاستفادة من الجميع لأطول فترة، خاصة أن الفريق مقبل على ضغط مباريات كبير من ناحية، إلى جانب عدم وجود بدائل ووفرة بشكل كبير وهو ما يدفع المدرب للاعتماد على أكبر عدد من العناصر في قطاع الناشئين في الفترة الحالية.