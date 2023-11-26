حمادة أنور: تغييرات معتمد جمال كلمة السر في تخطي أبو سليم

أكد حمادة أنور، مدير إدارة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة، أن التغييرات التي أجراها معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك مع مطلع الشوط الثاني فى لقاء أبوسليم الليبي، ساعدت الفريق الأبيض على تحقيق الفوز فى أولى لقاءت الفريفان بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد أن مشكلة الزمالك فى الشوط الأول هو الازدحام على الاجناب بتواجد شيكابالا وأحمد سيد زيزو وإبراهيما نداي، فى غياب المهاجمين، لافتًا إلى أن يوسف أوباما، يتعرض للظلم عندما يلعب مهاجم لانه أفضل مركز له هو تحت المهاجم.

وأكد مدير إدارة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة إن من مميزات مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي هى أن أخطاء المدافعين، قلت كثيرا عكس الفترة التى كان يقود فيها الخواجة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث كان مرمى الزمالك، يتهدد من أى فريق مهما كان مستواه.

وقال أنور مع الإذاعى محمد بدر، إن تدخل معتمد جمال بإشراك عمر جابر على حساب سيد عبد الله نيمار وسامسون أكينيولا مكان ابراهيما نداي، وهو ما ساعد على تسجيل هدف الفوز عن طريق يوسف أوباما الذى جاء لتواجد 5 لاعبين دفعة واحدة داخل منطقة الجزاء خلال تنفيذ الضربة الركنية التى نفذها أحمد سيد زيزو.

قال إنه كان يفضل إستمرارإبراهيما نداي، وإخراج محمد عبد الشافي ونقل نداي لمركز الظهير الأيسر خاصة إنه يجيد الواجب الدفاعي مضيفا إنه كان يفضل إشراك ناصر منسي بدلا من سامسون.

وقال المدير الإداري السابق لفريق الزمالك إن سامسون أكينيولا، ساهم في تنشيط الهجوم الابيض لكنه يري ان نوعية المهاجم الذى يتعاقد معه الزمالك، يجب أن يكون من نوعية مختلفة خاصة إذا كان أجنبي، مضيفا أن الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، هما الوحيدان من الأجانب اللذان يستحقا التواجد مع الزمالك.