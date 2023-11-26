أول تعليق من أوباما بعد فوز الزمالك على أبوسليم الليبى

تحدث يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب فوز الفارس الأبيض على نظيره أبوسليم الليبي مساء اليوم الأحد.

وحقق الزمالك الفوز على أبوسليم الليبي بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

وكان أوباما قد سجل هدف انتصار الزمالك في المباراة بالدقيقة 73 من عمر اللقاء.

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أوباما: نسير بخطى ثابتة

قال أوباما في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أحمد الله على هذا الفوز وأبارك لجماهير الزمالك العظيمة".

وأضاف: "بالتأكيد المباراة كانت صعبة ولا توجد مباراة سهلة وكان من المهم أن تكون البداية جيدة عكس السنوات الماضية، والحمدلله استطعنا إسعاد إدارة وجماهير الزمالك".

وأتم تصريحاته: "كل مباراة لها ظروفها وسنفعل كل ما علينا ونسير بخطى ثابتة وإن شاء الله التوفيق يحالفنا".

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية التي تضم أبوسليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي.

الزمالك يحقق فوزًا صعبًا على أبوسليم الليبي في الكونفيدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على أبوسليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفيدرالية.

وجاء الهدف في الدقيقة 73 من ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو قبل أن يحولها أوباما برأسه في الشباك.

وحصد الزمالك أول 3 نقاط ليأتي في المركز الثاني خلف ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي المتصدر بفارق الأهداف.

أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بضغط قوي على أمل تسجيل هدف مبكر في شباك فريق أبوسليم الليبي.

وشهدت الدقيقة السادسة كرة عرضية من محمد عبدالشافي لاعب الزمالك من جهة اليسار وصلت لحوذة دفاعات أبوسليم.

وسدد أحمد سيد زيزو من يسار منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

كرة عرضية من إبراهيما نداي، لاعب الزمالك، من يسار منطقة الجزاء أبعدها دفاع أبوسليم عن مناطق الخطورة.

إبراهيما نداي لاعب الزمالك حاول المرور يسار منطقة الجزاء ولكن طالت منه الكرة ومرت لركلة مرمى.

سيد عبدالله لاعب الزمالك حاول إرسال كرة عرضية من جهة اليمين ولكن ابعدت الكرة من أمامه إلى رمية تماس.

الزمالك أهدر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 43 بعدما نفذت الركلة الركنية بعرضية من شيكابالا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عمرو السيسي برأسية من على القائم وصلت إلى حمزة المثلوثي ولكن الأخير فشل في اللحاق بالكرة فمرت لركلة مرمى.

أحداث الشوط الثاني

بطاقة صفراء من نصيب مراد زهو، لاعب أبوسليم بداعي إضاعة الوقت أثناء تنفيذ رمية التماس.

تمريرة أمامية من شيكابالا لم يقدر يوسف أوباما على اللحاق بها يمين منطقة الجزاء فمرت إلى ركلة مرمى.

فرصة خطيرة لصالح الزمالك في الدقيقة 67 بعد كرة عرضية من محمد عبدالشافي من جهة اليسار حاول يوسف أوباما استلامها داخل منطقة الجزاء ولكن طالت منه الكرة ووصلت سهلة للحارس معاذ المنصوري.

وجاء هدف الزمالك في الدقيقة 73 من ركلة ركنية نفذها زيزو وحولها يوسف أوباما برأسية في المرمى.

ركلة حرة لأبوسليم من مكان جيد بالقرب من منطقة جزاء الزمالك جهة اليسار بعد إعاقة من محمد عبدالغني لمحاولة مرور محمد القاضي.

نفذت الركلة الحرة بعرضية من محمد القاضي ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر إلى ركلة مرمى.

أبوسليم أهدر هدف التعادل في الوقت بدلًا من الضائع بعد رأسية ارتطمت بالعارضة.