رأسية أوباما تنقذ الزمالك من مفاجآت أبوسليم الليبى فى الكونفيدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على أبوسليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفيدرالية.

جاء الهدف في الدقيقة 73 من ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو قبل أن يحولها أوباما برأسه في الشباك.

وحصد الزمالك أول 3 نقاط ليأتي في المركز الثاني خلف ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي المتصدر بفارق الأهداف.

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أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بضغط قوي على أمل تسجيل هدف مبكر في شباك فريق أبوسليم الليبي.

وشهدت الدقيقة السادسة كرة عرضية من محمد عبدالشافي لاعب الزمالك من جهة اليسار وصلت لحوذة دفاعات أبوسليم.

وسدد أحمد سيد زيزو من يسار منطقة الجزاء كرة مرت أعلى العارضة.

كرة عرضية من إبراهيما نداي لاعب الزمالك من يسار منطقة الجزاء أبعدها دفاع أبوسليم عن مناطق الخطورة.

إبراهيما نداي لاعب الزمالك حاول المرور يسار منطقة الجزاء ولكن طالت منه الكرة ومرت لركلة مرمى.

سيد عبدالله لاعب الزمالك حاول إرسال كرة عرضية من جهة اليمين ولكن أُبعدت الكرة من أمامه إلى رمية تماس.

الزمالك أهدر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 43 بعدما نفذت نفذت الركلة الركنية بعرضية من شيكابالا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عمرو السيسي برأسية من على القائم القريب وصلت إلى حمزة المثلوثي ولكن الأخير فشل في اللحاق بالكرة فمرت لركلة مرمى.

أحداث الشوط الثاني

بطاقة صفراء من نصيب مراد زهو لاعب أبوسليم بداعي إضاعة الوقت أثناء تنفيذ رمية التماس.

تمريرة أمامية من شيكابالا لم يقدر يوسف أوباما على اللحاق بها يمين منطقة الجزاء فمرت إلى ركلة مرمى.

فرصة خطيرة لصالح الزمالك في الدقيقة 67 بعد كرة عرضية من محمد عبدالشافي من جهة اليسار حاول يوسف أوباما استلامها داخل منطقة الجزاء ولكن طالت منه الكرة ووصلت سهلة للحارس معاذ المنصوري.

وجاء هدف الزمالك في الدقيقة 73 من ركلة ركنية نفذها زيزو وحولها يوسف أوباما برأسية في المرمى.

ركلة حرة لأبوسليم من مكان جيد بالقرب من منطقة جزاء الزمالك جهة اليسار بعد إعاقة من محمد عبدالغني لمحاولة مرور محمد القاضي.

نفذت الركلة الحرة بعرضية من محمد القاضي ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر إلى ركلة مرمى.

أبوسليم أهدر هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع بعد رأسية ارتطمت بالعارضة.