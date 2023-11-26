الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكونفدرالية.. تعادل سلبي بين الزمالك وأبو سليم في الشوط الأول

الزمالك
الزمالك

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بالتعادل السلبي.

الزمالك بدأ المباراة بضغط قوي على أمل تسجيل هدف مبكر في شباك فريق أبو سليم الليبي.

وشهدت الدقيقة السادسة كرة عرضية من محمد عبد الشافي لاعب الزمالك من جهة اليسار وصلت لحوذة دفاعات أبو سليم.

وسدد أحمد سيد زيزو من يسار منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

كرة عرضية من إبراهيما نداي لاعب الزمالك من يسار منطقة الجزاء ابعدها دفاع أبو سليم عن مناطق الخطورة.

إبراهيما نداي لاعب الزمالك حاول المرور يسار منطقة الجزاء ولكن طالت منه الكرة ومرت لركلة مرمى.

سيد عبد الله لاعب الزمالك حاول ارسال كرة عرضية من جهة اليمين ولكن ابعدت الكرة من أمامه إلى رمية تماس.

الزمالك أهدر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 43 بعدما نفذت الركلة الركنية بعرضية من شيكابالا إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عمرو السيسي برأسية من على القائم القريب وصلت إلى حمزة المثلوثي ولكن الأخير فشل في اللحاق بالكرة فمرت لركلة مرمى.

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تشكيل الزمالك لمواجهة أبو سليم 

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر  وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

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