السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عاجل| موعد أول أيام عيد الأضحى 2024.. معهد الفلك يكشف

عيد الأضحى
عيد الأضحى

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر ذى الحجة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأحد 17 يونيو المقبل.

وأضاف رابح- في بيان اليوم السبت- أن هلال شهر ذى الحجة سيولد مباشرة في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 29 من ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1445 الموافق 6 يونيو المقبل.

وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح ما بين (12- 20 دقيقة).

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وأشار رابح إلى أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1- 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا، حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ9 و14 دقيقة على الترتيب.

القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أبحاث الشمس شهر ذو الحجة عيد الأضحى المبارك هلال شهر ذو الحجة

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