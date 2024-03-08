المركز القومي للبحوث الفلكية يجيب.. موعد أول أيام عيد الفطر 2024 في مصر

موعد أول ايام عيد الفطر 2024 في مصر، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها يوميا من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد أول أيام عيد الفطر 2024 في مصر

أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية من خلال منشور له على موقعه الإلكتروني نشره مؤخرا أن أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 في مصر يوافق يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هجريا حيث أن الرأي النهائي منوط به لدار الإفتاء المصرية.

موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

نشر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء المصري أجندة العطلات الرسمية لهذا العام 2024 وحددت الأجندة موعد إجازة عيد الفطر 2024، والتي تبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024، على أن تكون إجازة عيد الفطر 2025، 3 أيام لموظفي القطاع الخاص والحكومي والجهاز الإداري للدولة.

10 إجازات رسمية.. الإجازات المتبقية بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024

إجازة عيد تحرير سيناء

إجازة عيد تحرير سيناء توافق يوم الخميس 25 أبريل 2024

إجازة عيد العمال

إجازة عيد العمال توافق الأربعاء 1 مايو 2024

إجازة شم النسيم

إجازة شم النسيم توافق الإثنين 6 مايو 2024

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

- الأحد 16 يونيو 2024 إجازة وقفة عيد الأضحى.

- من الإثنين 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك.

إجازة ثورة يونيو:

إجازة ثورة يونيو توافق الأحد 30 يونيو

إجازة رأس السنة الهجرية:

إجازة رأس السنة الهجرية توافق الإثنين 8 يوليو

إجازة ثورة 23 يوليو 1952

إجازة ثورة يوليو المجيدة توافق الثلاثاء 23 يوليو

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف توافق الإثنين 16 سبتمبر 2024

إجازة عيد النصر 6 أكتوبر

إجازة عيد 6 أكتوبر "عيد النصر" توافق الأحد 6 أكتوبر.

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